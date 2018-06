In preda alle allucinazioni sequestra il cane dei suoi vicini di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO – Si chiude in camera con il cane dei vicini, di fatto sequestrando la bestiola, convinta che nella casa di fianco fossero tenute segregate due persone. Ma era in preda alle allucinazioni, conseguenza degli antidolorifici che aveva assunto, ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri per convincere la donna a restituire il cane ai suoi vicini di casa. Il curioso episodio è avvenuto poco dopo l'alba a Montecosaro Scalo. Erano più o meno le 6.30 quando i vicini di casa della signora hanno chiamato i carabinieri della locale stazione, spiegando che la loro vicinata aveva preso il cane di famiglia e lo aveva portato con lei in camera da letto, chiudendosi a chiave. Dopo ore, i carabinieri hanno convinto la signora ad uscire dalla sua camera e a restituire il cane ai legittimi proprietari. Sul posto, oltre ai carabinieri, c'era anche una ambulanza del 118. La signora è stata caricata a bordo del mezzo dell'emergenza sanitaria.