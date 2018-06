Aggredisce e getta a terra l'anziana negoziante per rubare i soldi della cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Entra in un negozio e chiede un po’ di acqua; poi spinge a terra l’anziana proprietaria, che rimane ferita, e cerca di portare via i soldi nel registratore di cassa. Ma quando si accorge che all’interno non c’era nulla e scappa. La tentata rapina è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, poco dopo mezzogiorno, in una attività commerciale di Montecosaro Scalo. In quel momento nel negozio c’era solo la proprietaria, una donna del posto di 78 anni. Ad un certo punto, verso le 12.30, è entrato un uomo. Sulla base di quanto ha riferito la vittima, si trattava di un uomo sui 25 anni, che parlava con un accento dell’Est Europa.Questi è entrato chiedendo alla donna un bicchiere di acqua ma, un attimo dopo, l’ha raggiunta e l’ha fatta cadere a terra dopo averle dato una spinta. Quindi, l’uomo si è diretto di corsa al registratore di cassa, l’ha aperto e ha cominciato a cercare soldi. Dentro, però, non ha trovato nulla e, a quel punto, temendo di essere scoperto, ha preso e se ne è andato via, scappando di corsa.L’anziana negoziante è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.