Maltratta la moglie, lei chiama il 112, lui aggredisce i carabinieri: in manette

VERONA - Un siciliano 44enne, originario di Marsala, è stato arrestato dai Carabinieri di Verona in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che ha precedenti penali, è rientrato a casa visibilmente ubriaco ed ha aggredito la moglie, costringendola a chiamare il 112. All'arrivo dei militari, il 44enne ha aggredito anche loro, cercando di sottrarsi all'arresto. Così sono scattate le manette e l'uomo è stato portato direttamente in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA