Figlio bocciato all'esame: papà aggredisce il prof ma lo salva il ragazzo

PADOVA - Suo figlio, uno studente di 16 anni, non ha superato gli esami di riparazione e dunque dovrà ripetere l'anno scolastico, ma lui non era d'accordo. Così ieri mattina G.L., 53enne di origini albanesi residente da tempo a Padova, si è presentato a scuola e ha aggredito il professore ritenuto responsabile della bocciatura, prima fisicamente e poi verbalmente con minacce e offese. Ad evitare il peggio è stato proprio l'alunno bocciato, che si è frapposto tra il genitore e l'insegnante, rimasto illeso. I carabinieri hanno denunciato G.L. per percosse e minacce a pubblico ufficiale.

