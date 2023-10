Cade da una scala in casa, interviene l'eliambulanza per portarlo all'ospedale di Torrette

MONTECOSARO - Cade dalla scala, trasferito a Torrette in eliambulanza. Incidente domestico a Montecosaro dove un uomo stava facendo dei lavoretti in casa quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da una scala. Sul posto i sanitari del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale di Torrette.