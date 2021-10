Perde il controllo dell'auto e si schianta nell'aiuola: interviene l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale di Torrette

MONTECOSARO - Momenti di grande paura oggi pomeriggio: I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.55, nei pressi dello svincolo dell’uscita dalla SS 77 direzione mare nel Comune di Montecosaro per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente dell’auto perdeva il controllo del mezzo andando a finire nell’aiuola adiacente allo spartitraffico. La squadra di Civitanova Marche intervenuta con un’autobotte collaborava con i sanitari del 118 per estrarre il ferito che veniva successivamente trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette mentre i vigi8li del fuoco provvedevano poi a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA