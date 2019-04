Volantini contro i partigiani nella sede elettorale del sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Festa della Liberazione agitata nella frazione Sambucheto di Montecassiano. Sono stati infatti rinvenuti, apposti alla sede della lista civica di centrosinistra a supporto del sindaco uscente Leonardo Catena candidato, il prossimo 26 maggio, per un mandato bis, dei volantini con su scritti i nomi di sacerdoti che sarebbero stati uccisi dai partigiani durante il secondo conflitto mondiale. Insomma, quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla rievocazione della festa della liberazione dell’Italia democratica dal giogo nazifascista si è tramutata in una giornata dai toni accesi su temi dalle opposte visioni, mai interamente sopite.Del fatto increscioso sono state informate tempestivamente le forze dell’ordine e non si sa chi abbia tappezzato le pareti della sede della lista civica a Sambucheto con i volantini. Dal canto loro, gli attuali amministratori del centro del maceratese hanno glissato sull’argomento, «a cui non intendiamo assolutamente dare alcun tipo di importanza – sottolinea il consigliere di maggioranza con delega al Turismo, Fiorella Perugini, capogruppo consiliare di “Montecassiano Cambia” -, perché probabilmente chi si è reso protagonista del gesto stava cercando soltanto notorietà».