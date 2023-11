Montecassiano, tragedia a casa di amici: muore un giovane di 19 anni. Disposta l'autopsia

MONTECASSIANO - Tragedia a Montecassiano. Un 19enne originario del Bangladesh, residente a Jesi, è stato stroncato da un malore dopo avere cenato a casa di amici. Il dramma ieri sera (22 novembre) intorno alle 23 in un'abitazine in via del Molino.

L'intervento

Sul posto è intervenuto il 118, i sanitari non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte il giovane. La Procura ha disposto l'autopsia.