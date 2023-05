Ragazzo di 19 anni investito e ucciso da un'auto: tornava dalla festa dei maturandi

Un ragazzo, di 19 anni, è stato investito e ucciso da un'auto nella notte, in viale Europa, a Lignano Sabbiadoro. L'incidente è accaduto intorno alle 23.30, il giovane, Kevin Murataj, stava probabilmente torando a casa dopo aver partecipato a una festa per maturandi a Pordenone quando, per cause non ancora chiarite, è stato investito da una vettura.

Morto a 19 anni a Lignano Sabbiadoro