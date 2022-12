Rosina uccisa in casa la vigilia di Natale: chiesto l'ergastolo per marito, figlia e nipote. Oggi la sentenza

MONTECASSIANO - È attesa in giornata la sentenza della Corte d'Assise di Macerata a conclusione del processo di primo grado per l'omicidio di Rosina Carsetti, la 78enne uccisa la sera della vigilia di Natale 2020 nella sua villetta di Montecassiano. Sul banco degli imputati siedono il marito Enrico Orazi, la figlia Arianna e il nipote Enea Simonetti.

Tamponamento tra camion nella galleria dell'autostrada A14: Sergio Mazzagufo muore a 61 anni

Il pm Vincenzo Carusi ha chiesto tre ergastoli (con isolamento diurno per 18 mesi per Arianna, 10 mesi per Enea e 6 mesi per Enrico) per i reati contestati a vario titolo di omicidio (in cui è confluito il reato di maltrattamenti), simulazione di reato, violenza privata riqualificata in rapina e induzione a non rendere dichiarazioni. La Corte, presieduta da Andrea Belli, si è riunita in Camera di Consiglio dopo che le parti hanno deciso di non replicare e affidarsi alle memorie difensive. La sentenza è attesa in giornata.