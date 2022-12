SAN BENEDETTO - Ancora un incidente gravissimo sull’autostrada A14, Poco dopo le 15 di ieri, lo scontro tra due camion all’uscita della galleria Montesecco di Grottammare, ha provocato la morte di Sergio Mazzagufo, autista sessantunenne di Monteprandone.

Violenze sulle donne a Monterubbiano e Montegranaro: dopo i maltrattamenti in casa scattano due Codici Rossi

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Incidente in autostrada, morto il camionista Sergio Mazzagufo di Centobuchi: tratto riaperto ma coda di 6 Km sull'A14 in entrambi i sensi

Tamponamento mortale

L’uomo era al volante di un camion delle lavanderie Orsini di Porto d’Ascoli quando, per motivi al vaglio della polizia stradale, è avvenuto l’impatto con un altro camion che procedeva nella medesima direzione. Non è escluso che a monte dell’accaduto ci sia stato un rallentamento per un altro incidente che era avvenuto poche centinaia di metri più a Sud. Fatto sta che il sessantunenne monteprandonese non ha avuto scampo. L’impatto è stato terribile e ha visto la cabina di guida incastrarsi nell’altro mezzo tanto i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono stati costretti ad un lungo intervento per poter estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere.

Corsia Sud chiusa

L’incidente è avvenuto lungo la corsia Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Grottammare e San Benedetto. Tratto che è stato chiuso praticamente per tutto il pomeriggio per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per poi garantire libertà di movimento alle forze dell’ordine per i rilievi finalizzati alla ricostruzione del tremendo incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati a bordo di due ambulanze e i pompieri di San Benedetto mentre ad operare e a coordinare tutta la situazione sono stati gli agenti della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. Quando i sanitari hanno raggiunto il corpo di Mazzagufo, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il decesso è probabilmente avvenuto immediatamente dopo l’impatto.

Fiumi di auto e tir sulla Ss16

La chiusura del tratto di autostrada compreso tra i due caselli ha portato a grandi e notevoli disagi lungo il cosiddetto circuito urbano. Le auto e i mezzi pesanti diretti a Sud sono infatti state fatte uscire al casello di Grottammare e, attraverso la Statale, fatte poi rientrare allo svincolo di Porto d’Ascoli. Una situazione che ha notevolmente appesantito il traffico lungo la principale arteria sambenedettese. Tanto più che a peggiorare il tutto c’è stato un altro incidente, avvenuto lungo la corsia opposta, nel territorio di Martinsicuro, dinque tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto. In quel caso, per fortuna, le conseguenze per le persone coinvolte non sono state gravi ma la situazione ha provocato una coda di circa tre chilometri e spinto molti mezzi ad uscire proprio a Val Vibrata andando così ad intasare la Statale 16 nel tratto abruzzese a ridosso del confine con le Marche. Un pomeriggioda incubo con il territorio che torna a piangere ancora una volta una vittima della strada che appartiene proprio al Piceno.