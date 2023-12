MONTECASSIANO - Un brutto incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 per un incidente stradale a Sambucheto di Montecassiano. Tre le auto coinvolte, altrettante le donne ferite. Per una è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che l'ha estattea da una delle auto, aprendo la portiera utilizzando un divaricatore idraulico, per poi affidarela ai sanitari del 118. Tutte tre le donne sono state portate al pronto soccorso.