In auto con la spesa rubata al supermercato, due giovani denunciati per ricettazione

MONTE URANO - Presi con le mani nel sacco, anzi nella borsa della spesa. Due giovani sono stati denunciati per ricettazione dai carabinieri di Monte Urano, sorpresi nel parcheggio del supermercato Eurospin con una busta piena di prodotti alimentari risultati rubati.

I militari dell'Arma, hanno notato i due ragazzi a bordo di un'auto ferma nel parcheggio del supermercato e sono andati a verificare costa stesse accadendo. All'interno della vettura è stata trovata la busta con i prodotti del supermercato e un telefono cellulare. Dai controlli scattati immediatamente è venuto fuori che tutto era stato rubato all'Ipermercato Oasi di Campiglione di Fermo.

La refurtiva rinvenuta è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Per i due malviventi, oltre la denuncia per ricettazione in concorso, sono state avviate le procedure per ottenere fogli di via obbligatori.