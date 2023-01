Sirolo, furti in casa: preso il ladro, è un clochard albanese pendolare. Nel bottino soldi, gioielli e anche una pistola

SIROLO - Colpi in casa tra Sirolo, Osimo e Castelfidardo: i carabinieri riescono ad arrestare il ladro. Si tratta di un albanese 27enne senza fissa dimora ma di fatto radicato in provincia di Pavia. Ed è proprio in Lombardia che è stato arrestato.

Loreto, lupi affamati si aggirano intorno al fast food: allarme sulla Statale

Secondo le accuse era dedito, insieme a complici non ancora identificati, all’attività predatoria nelle Marche ed in Emilia Romagna. Durante i furti nelle abitazioni, alcuni componenti del sodalizio fungevano da palo, mentre l'arrestato si introduceva nell’abitazione, asportando denaro, monili in oro e orologi. Durante il mese di gennaio dello scorso anno, l’indagato si è reso responsabile di 7 furti, di cui due tentati, commessi nelle province di Ancona, Reggio Emilia e Modena. L’indagine era partita quando la banda mise a segno un furto in una casa di Sirolo, nel quale furono rubati una pistola, monili in oro e denaro contante. Analoghi delitti si verificano nei giorni successivi a Castelfidardo, Scandiano (Re) e Serramazzoni (Mo).