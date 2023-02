Ascoli, già allontanato da casa per stalking continua a perseguitare la compagna: arrestato e rispedito in Albania

ASCOLI - Stalking, un albanese di 38 anni è stato arrestato e successivamente espulso dal territorio nazionale dalla Polizia di Stato di Ascoli Piceno. Già nel settembre dello scorso anno era stato sottoposto a misura cautelare con allontanamento dalla casa familiare, per atti persecutori a carico della compagna con divieto di avvicinamento.

Nei giorni scorsi l’albanese è stato trovato nuovamente in presenza della compagna e dopo gli accertamenti di rito, verificato che a carico dello stesso era ancora pendente il divieto di avvicinamento, la locale Squadra Mobile, arrestava l’uomo per inottemperanza al provvedimento. Successivamente, preso atto della pericolosità sociale dello straniero lo stesso veniva accompagnato presso il Centro Permanenza Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Go) per la successiva espulsione dal territorio italiano.