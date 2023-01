LORETO - Erano sul muretto che delimita la Statale, dal terreno sovrastante, all’altezza della rotatoria del McDonald’s, quando un passante li ha fotografati con il cellulare. I due lupi provenivano dalle campagne del Pizzardeto, zona di confine tra Loreto e Porto Recanati, dove più volte è stata segnalata la presenza di nutrie.

Probabilmente gli esemplari, non è escluso si tratti di ibridi, si sono spinti a valle in cerca di cibo. Una circostanza che lunedì sera, lungo una strada così transitata, ha destato la curiosità ma anche la preoccupazione degli automobilisti, considerando la sempre maggiore confidenza dimostrata da questa specie animale protetta nello spostarsi in un territorio fortemente antropizzato. E’ l’ennesimo episodio registrato tra il Conero e la Valmusone da quando, un anno fa, un intero branco è stato filmato dalle parti del golf club al Coppo di Sirolo. Da allora si sono moltiplicati gli avvistamenti nelle campagne della zona, anche a ridosso dei centri abitati come avvenuto a settembre nella fattoria Magnaterra a Castelfidardo. In un video diffuso sui social, gli allevatori avevano raccontato di aver subito tre attacchi in una settimana. Altre segnalazioni risalgono ai giorni scorsi sempre a Loreto: tra la rotonda della Costabianca e il ristorante La Collina, poi lungo la strada dei Pali, infine l’ultima domenica a Villa Berghigna dove sono stati sbranati diversi ovini.