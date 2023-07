MONTE SAN GIUSTO - Cordoglio a Monte San Giusto per la scomparsa di Mariano Incicco, barbiere in pensione, molto conosciuto per il suo impegno da presidente dell’associazione culturale Bonafede e come volontario della Croce Verde locale. Da qualche settimana era ricoverato a Villa Pini, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a seguito di un male che non gli ha lasciato scampo. La camera ardente sarà allestita nella casa funeraria a Villa San Filippo. Ieri sera non erano ancora stati fissati i funerali. A ricordarlo i soci dell’associazione culturale Bonafede che sui social hanno condiviso le foto che lo ritraggono nei momenti di gruppo e di festa: «Ne abbiamo fatte davvero tante insieme, e ci sei stato fino alla fine, fino a poche settimane fa eri attivo per la nostra associazione e in generale per il nostro paese. Sempre disponibile con tutti. Ci mancherai Marià, fai buon viaggio». Lutto anche tra i volontari della Croce Verde. «Caro Mariano - scrive l’associazione presieduta da Gianluca Frattani -, il tuo percorso si è interrotto quando avevi ancora molto da dare alla tua famiglia, agli amici, al volontariato in Croce Verde. Con noi hai camminato aderendo pienamente ai principi sui quali si fonda il volontariato. Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci». Incicco lascia la moglie Antonia e tre figli.