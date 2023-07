RECANATI - Un malore improvviso mentre è in casa. Arrivano i soccorsi, ma per David Morresi non c’è più niente da fare. È stato stroncato da un malore il 43enne originario di Recanati, ma residente a Osimo. Cordoglio nella città leopardiana per l’improvvisa scomparsa dell’uomo, papà di un bimbo di tre anni.

I suoi genitori sono molto conosciuti nella frazione recanatese di Bagnolo, dove anche lui ha vissuto fino a qualche tempo fa. Il padre Giovanni e la madre Graziella sono attivi nel comitato e nel circolo Acli locale. La notizia dell’improvvisa scomparsa del 43enne ha sconvolto la comunità recanatese, tanto che ieri è stata annullata anche la sagra del “Verdicchio e pesce fritto” in programma a Bagnolo. L’allarme è scattato ieri mattina, quando l’uomo si trovava in casa, nella sua abitazione a Padiglione di Osimo dove viveva con la moglie Sara e il figlio piccolo. Moresi ha accusato un malore e subito sono stati avvertiti i soccorsi. Nel volgere di pochi minuti sono arrivati sul posti i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. A nulla però sono valsi i tentativi: il 43enne non si è più ripreso.

L'addio



La notizia si è subito diffusa nella frazione di Bagnolo, al confine con Osimo, e in tanti si sono stretti attorno alla famiglia del 43enne. Sotto choc l’intera comunità recanatese. Sconvolti anche i colleghi dell’uomo che lavorava in una azienda agricola di Jesi. I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa di Bagnolo, dove Morresi è cresciuto e dove vivono i suoi genitori. La camera ardente è stata allestita in via Cupa Madonna di Varano a Recanati.