Chiude in casa la moglie, lei tenta di scappare ma precipita dalla grondaia per diversi metri: è grave

MATELICA - Litigano, lui spezza la chiave nella toppa della porta e lei cerca di scappare dalla finestra e precipita a terra. La lite tra due coniugi ucraini di 53 anni è finita drammaticamente, con la donna trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona e il marito finito in manette per sequestro di persona.

L’allarme era stato lanciato da alcuni passanti che avevano visto una donna a terra. Sul posto erano intervenuti nell’immediatezza i carabinieri della Compagnia di Camerino, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Tra i due era scoppiata una discussione al culmine della quale lui avrebbe manomesso la serratura della porta di ingresso spezzando la chiave nella toppa, per impedire alla moglie di allontanarsi. La 53enne però, approfittando di un momento di distrazione del coniuge, era andata in bagno, aveva aperto la finestra e si era calata da una grondaia per la raccolta delle acque piovane. Durante il tentativo di fuga, però, la donna è precipitata facendo un volo di diversi metri. La 53enne, dunque, è stata trasportata all’ospedale di Torrette ad Ancona, ha riportato la frattura della tibia e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

