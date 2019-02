Rissa e danni nella notte a colpi di grondaia: denunciati due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Per la rissa a colpi di grondaia e i danneggiamenti alle automobili parcheggiate dell’altra notte due giovani della zona finiscono nei guai. Denunciato anche uno straniero per ubriachezza molesta. È questo il bilancio degli accertamenti delle forze dell’orsine sulla notte di delirio, tra sabato e domenica, che ha tenuto svegli i residenti dall’una fino alle prime luci dell’alba. Secondo quanto avevano riferito la mattina seguente alcuni residenti, due gruppi di giovani avevano dato vita ad una furibonda rissa tra via Mazzini e corso Garibaldi. Alcuni di loro avevano staccato una grondaia, che corre sul muro di fianco al barbiere di corso Garibaldi, a due passi da piazza XX Settembre e l’avevano usata anche per colpire diverse macchine e i cancelli e le recinzioni delle abitazioni, oltre che per brandirla come arma. Il mattino seguente era stata rinvenuta in mezzo alla strada.