Sale sulla grondaia, sfonda la finestra e tenta di aggredire la ex: arrestato

ANCONA - Si arrampica sulla grondaia fino terrazzo, sfonda la finestra e prova ad aggredire la ex: arrestato uno stalker violento.E' accaduto ieri sera intorno alle 23 in un condominio nella zona delle Grazie, dove i poliziotti hanno raccolto il grido di allarme di una 23 enne. L'ex compagno, un 26enne marocchino, è stato arrestato per atti persecutori, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale. Ha provato, infatti, ad aggredire anche i poliziotti. Ultimo atto di una persecuzione alla compagna fatta di messaggi, appostamenti e anche pedinamenti sul treno che la giovane prende per tornare dal lavoro da Civitanova.