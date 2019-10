Resta chiuso in casa e si cala dalla grondaia: precipita, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Precipita nel vuoto per 4 metri: quarantenne portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18,15 a Passo Ripe San Ginesio.L’uomo, un 40enne, sarebbe rimasto chiuso in casa e per uscire avrebbe deciso di passare da un balcone e calandosi dalla grondaia. Nel farlo è però caduto a terra da un’altezza di quattro metri circa. E’ stato lui stesso a dare l’allarme. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza.