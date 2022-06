Svenuto su una panchina sotto lo sguardo degli amici, choc in piazza Roma: 40enne portato all'ospedale, è grave

ANCONA – L'hanno trovato steso su una panchina, privo di sensi. Choc questo pomeriggi in piazza Roma, dove è stato soccorso un uomo di circa 40 anni d'origine bengalese. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Gialla. Attorno all'uomo, che non rispondeva a stimoli esterni, c'erano alcuni connazionali, apparsi poco collaborativi. Da quello che è stato possibile capire, il 40enne soffriva di cuore e non è escluso che abbia avuto un malore di natura cardiaca: è stato portato d'urgenza all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità.

