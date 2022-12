Fabriano e Matelica in lutto per Nausica Gagliardi: la giovane mamma uccisa da una malattia a 42 anni

MATELICA - Giovane mamma uccisa da una malattia. Due comunità in lutto per la morte di Nausica Gagliardi. La donna, 42 anni, era originaria di Braccano a Matelica, ma viveva a Fabriano con la sua famiglia: il compagno e due figli. Sempre a Fabriano aveva gestito una attività commerciale e anche per questo motivo la conoscevano in tanti. Ma a piangerla è anche il suo paese natale dove venerdì si svolgeranno i funerali. L’ultimo saluto alla giovane mamma si terrà nella chiesa parrocchiale di Braccano alle 10.30. La camera ardente sarà allestita da domani nella casa funeraria Infinitum di Fabriano. Oltre al compagno Diego ai figli, lascia la mamma Nadia, il papà Luciano, i fratelli Gioele e Amos.