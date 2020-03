Estrae un coltello davanti ai carabinieri. È panico in caserma, bloccato un 19enne

MATELICA Momenti di tensione per i militari in servizio alla stazione dei carabinieri di Matelica. Intorno alle 16 e 30 di lunedì scorso (ma se n’è avuta notizia solo ieri) un ragazzo di 19 anni del posto si è presentato alla porta dei locali provvisori dell’Arma, in via Tiratori. Una volta all’interno del container in cui sono stati disposti gli uffici dopo il sisma del 2016, il 19enne ha spiegato ai carabinieri di essersi presentato in caserma perché voleva essere arrestato.

Il motivo è che il ragazzo, affetto da problemi psichici, sentiva di voler far del male alla propria madre ed è andato dai militari praticamente per autodenunciarsi ed evitare il peggio. Gli uomini dell’Armahanno cercato di tranquillizzarlo ma il ragazzo ha estratto all'improvviso un coltello da cucina minacciando i militari.

I carabinieri, però, sono riusciti a immobilizzarlo e a disarmarlo. Nell'azione un militare è stato lievemente ferito al dorso della mano. © RIPRODUZIONE RISERVATA