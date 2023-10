Sicurezza, il maceratese nell'occhio del ciclone: raffica di operazioni da parte dei carabinieri

MACERATA Provvedimenti, arresti, multe e sanzioni quelli fioccati negli ultimi giorni in tutto il territorio maceratese per mano dei Carabineri.

Il dettaglio

La sera del 20 ottobre scorso, i carabinieri di Potenza Picena hanno sorpreso un giovane di 20 anni in possesso di hashish, detenuto per uso personale, segnalandolo alla Prefettura. Inoltre, i militari di Porto Recanati, hanno denunciato un giovane di 20 anni, di origini senegalesi e residente nel comune di Tolentino, che aveva scelto quale base per la propria attività di spaccio il parcheggio del supermercato LIDL di Porto Recanati.

Giovedì 19 ottobre, invece, i carabinieri di Recanati hanno tratto in arresto un commerciante di 55 anni, per il furto aggravato di corrente elettrica ai danni di un istituto di credito di quel comune.

Ancora, a Treia operato un arresto ai danni di un 22enne del luogo sottoposto agli arresti domiciliari sorpreso a infrangere la misura (poi aumentata). Infine, i carabinieri di Corridonia hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo 34enne di Morrovalle che mentre era alla guida della sua auto è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti.