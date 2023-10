Camerino, denunce e sanzioni tra movida e cantieri: fioccano i provvedimenti nelle ultime ore

CAMERINO Ore intense a Camerino con una serie di operazioni condotte dai Carabinieri per riscontrare sanzioni e irregolarità sia in ambito movida che in quello dei cantieri.

LEGGI ANCHE: Porto Sant'Elpidio, è allarme truffe: due operazioni illegali sventate dai Carabinieri

Il dettaglio

Giovedì scorso (19 ottobre) è stato denunciato un ventitreenne studente universitario di Civitanova Marche e un trentenne operaio residente a Porto Sant’Elpidio poiché trovati con un tasso alcolemico di oltre 0,8 Gr/Lt. Oltre a questi ulteriori due ragazzi sono stati trovati in stato di ebbrezza alcolica ma con un tasso inferiore. Per tutti è scattato il ritiro di patente. Nell'ambito cantieri due ditte, una di Teramo e una di Perugia ma operanti nel maceratese, sono state multate (8000 euro e 3000 euro rispettivamente) per il mancato rispetto della normativa di sicurezza per i lavoratori.