Porto Sant'Elpidio, è allarme truffe: due operazioni illegali sventate dai Carabinieri

PORTO SANT'ELPIDIO Una complessa rete di truffe è stata portata alla luce dai Carabinieri di Fermo e Porto Sant'Elpidio. Una donna e un uomo, provenienti rispettivamente da Lucca e Livorno, hanno escogitato un piano per aggirare un'ignara vittima attraverso ripetuti contatti telefonici per indurla a effettuare bonifici e ricariche postpay

La truffa

Nel primo caso informavano che una somma di 1.246 euro era stata trasferita, ma la pratica ovviamente non è mai stata avviata, allo scopo di fargliela eseguire una seconda volta e così truffarla.

Non è il solo episodio visto che, a Pedaso un giovane siriano del 2003 ha sfruttato una piattaforma online per orchestrare una truffa. Fingendo di vendere uno smartphone dal valore di 200 euro sul noto "marketplace" di Facebook, ha ingannato la vittima a eseguire un bonifico istantaneo di pari importo su un conto bancario in suo uso. Tuttavia, il ragazzo si è rivelato irreperibile, lasciando la vittima senza merce. In entrambi i casi, l'intervento dei Carabinieri ha permesso di smascherare il tutto.