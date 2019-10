Cingoli, lo stalker ​è un diciannovenne: «Brucio la tua auto e ti uccido»

CINGOLI - Nonostante la giovane età di entrambi erano stati assieme per diversi anni, poi però lei lo aveva lasciato e lui avrebbe iniziato a perseguitarla. Per questo motivo, a soli 19 anni è finito sotto processo per stalking. In più occasioni il diciannovenne avrebbe offeso la ex e l’avrebbe minacciata: «Ti ammazzo», «Ti taglio le gomme», «Ti brucio la macchina».

Maltratta la compagna e la figlia: primario arrestato, avrà il braccialetto elettronico

Avrebbe controllato i suoi profili social, impedendole di uscire con le amiche. Il giovane ha patteggiato quattro mesi di reclusione beneficiando della sospensione condizionale.

Fermo, martellate in testa alla moglie, poi la insegue con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA