Stalking, braccialetto anche per la vittima: scatta l'allarme se l'ex si avvicina troppo

PIORACO - Perseguita la moglie, doppio braccialetto: uno per lo stalker e uno per la vittima. Il dispositivo, per il quale la donna ha prestato il consenso a indossarlo, avviserà la vittima in caso di avvicinamento da parte dell’ex. Si tratta di una delle novità introdotte dal Codice rosso per i reati di violenza domestica e di genere.Lunedì scorso nei confronti di un romano di 47 anni, il gip Domenico Potetti ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione e al luogo di lavoro della persona offesa, nonché del divieto di avvicinamento alla donna (dalla quale deve mantenere una distanza minima di 200 metri) e all’abitazione dei suoceri e, ancora, il divieto di dimora a Pioraco dove la donna vive. La moglie dello stalker, intanto, ha prestato il consenso a indossare anche lei un dispositivo che, collegato al braccialetto elettronico del marito, la avviserà tramite un allarme dell’eventuale avvicinamento dell’uomo.