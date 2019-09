Tormenta l’amica appena separata: ammonito uno stalker di 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - L’amico di vecchia data, alla notizia della sua separazione, chissà quale film s’era immaginato. Pensava che finalmente, libera dal vincolo del matrimonio, quella cinquantenne osimana ancora piacente di cui s’era invaghito da molto tempo potesse capitolare davanti ai suoi corteggiamenti. Così l’uomo, un 60enne amico di famiglia, anch’egli residente a Osimo, dal maggio scorso - almeno secondo una prima ricostruzione dei fatti - avrebbe cercato di conquistarla tempestandola di telefonate e messaggi, appostandosi sotto casa e seguendola ovunque. Ma la donna ha respinto ogni avances e quando ha provato a fargli capire che non era interessata ad intraprendere un nuovo rapporto, fresca di separazione com’era, l’amico si è fatto ancora più aggressivo, con l’atteggiamento tipico di chi non accetta di essere respinto da una donna.Anziché rassegnarsi, s’è lasciato andare a una serie di scorrettezze nei confronti della donna separata, rivolgendole i peggiori insulti anche sulla piazza virtuale dei social network. Finché la donna, sentendosi minacciata al punto da temere per la sua sicurezza, ha deciso di chiamare la polizia per segnalare la situazione di stalking. In poco più di 24 ore gli uomini del Commissariato di Polizia di Osimo, diretti dal vicequestore Giuseppe Todaro, in poco più di 24 ore hanno trovato la soluzione più adatta per rompere quell’assedio che durava ormai da quattro mesi e rendeva la vita difficile alla cinquantenne. Allo stalker è stato notificato formalmente notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Ancona Claudio Cracovia, con il quale si intima al corteggiatore molesto di cessare ogni interferenza sulla vita della vittima. In caso contrario, si procederà nei suoi confronti, anche senza la querela della parte offesa, per il reato di atti persecutori punito con pene molto severe