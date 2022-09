Ilary Blasi e il bacio all'amico ristoratore dopo la gaffe: «Sono tornata per farmi perdonare»

La "nuova" vita di Ilary Blasi è con la compagnia di sempre. Di cui fa parte anche il proprietario del noto ristorante Spaghetteria L'Archetto, da dove l'ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato più di una storia sui social nelle ultime ore. «Si mangia benissimo», ha dovuto dire (e scrivere) dopo che nelle ore precedenti Ilary, scherzando, aveva detto in un video che in quel ristorante non si mangiava così bene. «Sono tornata per farmi perdonare» dice Ilary all'amico-titolare, ridendo. E lui replica: «Può gentilmente uscire dal mio ristorante? Grazie». Ma l'arcano prosegue con Ilary che dice: «Ale ma che è successo dopo l'ultima volta? Io ti volevo fare un po' di pubblicità e invece...». «E invece mi hai fatto na pubblicità di m..., com'è il ristorante..».

«Ma non è vero, si mangia da Dio, qui alla Spaghetteria L'Archetto» ribatte Ilary inquadrando il locale. Poi il bacio amichevole sulla guancia fra Ilary e il proprietario: «Mi perdoni? Ti posso scroccare una cena?» dice la conduttrice ridendo. La speranza è che i nuovi video facciano siano convincenti come i primi e riparino alla piccola gaffe.