Minorenne drogato e senza patente si schianta in auto (con 7 passeggeri), lascia l'amico morto nel bagagliaio e scappa

Un minorenne è stato fermato e, in seguito, arrestato dopo aver provocato un incidente in cui è morto un suo amico che viaggiava nella macchina con lui. La polizia ha fermato il giovane, ed è stato sottoposto al test dell'alcol e antidroga: ad entrambi è risultato positivo. Ad aggravare la situazione, il ragazzo non aveva la patente e, dopo aver provocato l'incidente, è fuggito dal luogo, senza prestare aiuto all'amico, ormai morto, nel bagagliaio della vettura.

Il ragazzo è accusato di omicidio colposo, abbandono del luogo dell'incidente senza prestare soccorso e guida in stato di ebbrezza e senza patente.

L'incidente è avvenuto verso le prime ore del mattino di givedì 27 luglio, sull'autostrada principale di Cartagena, città spagnola situata nella regione sud orientale di Murcia.

Nel momento dell'incidente, i passeggeri nell'autovettura, da 5 posti, erano 7 e sei di loro sono rimasti illesi, mentre il settimo si trovava nel bagagliaio ed è morto sul colpo.

I danni materiali alla vettura sono ingenti.

Dopo aver prestato i primi soccorsi e aver raccolto alcune informazioni, le guardie civili hanno avuto uno quadro più chiaro edlla situazione e hanno dato inizio alle indagini. Poche ore dopo la polizia ha individuato l'autista del mezzo incidentato che, dopo aver abbandonato l'amico privo di vita nel bagagliaio, si è rifugiato nella propria abitazione. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, senza patente di guida, risultato poi positivo al test dell'etilometro (0,14 e 0,13 milligrammi di alcol per litro di respiro) e al test di droga (cannabis e anfetamine).

Cosa rischia il ragazzo

Il reato di omicidio, nella modalità commessa con autoveicolo, punisce con la reclusione da 1 a 4 anni. La guida senza patente viene punita con reclusione da 3 a 6 mesi, e una multa salata o lavori a favori della collettività da 31 a 90 giorni.

Il reato di abbandono del luogo del sinistro è punito con la reclusione da sei a quattro anni e con l'interdizione dalla guida di autoveicoli e ciclomotori da uno a quattro anni.