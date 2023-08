Ancona, piante di marijuana in casa: nuovi guai per il pregiudicato 56enne con il pollice verde

ANCONA - Anconetano 56enne con il pollice verde denunciato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti dopo che la Polizia gli trova in casa due piante di marijuana.

Nella prime ore della mattinata di ieri, 2 agosto, gli operatori della Polizia di Ancona, hanno fatto irruzione in casa del pregiudicato, trovando e sequestrando due piante di marijuana, coltivate in vaso dell’altezza di un metro e mezzo e due frammenti di hashish. Oltre allo stupefacente gli uomini della Polizia di Stato hanno rinvenuto ritagli in cellophane, un bilancino di precisione e altri accessori per il confezionamento e il consumo della droga. L’uomo era in compagnia di un amico, sopra il comodino della camera da letto veniva rinvenuto materiale atto al confezionamento e al consumo dello stupefacente, nonché due frammenti di hashish. Nel soggiorno della casa vi erano due piante di marijuana alte 1,5 metri del peso complessivo di oltre mezzo chilo, una volta essiccata negli appositi essiccatori in dotazione presso i laboratori della Polizia Scientifica e quindi privati del contenuto acquoso, raggiungeva un peso netto di 2 etti e 30 grammi.