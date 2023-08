MACERATA Stavolta il Comune non vuole perdere tempo. Ancora nel pieno della stagione estiva, nemmeno 24 ore dopo aver presentato l’ultima fatica, quella dell’Aperitivo dell’Opera di martedì prossimo, ecco che l’amministrazione proietta la città già verso l’inverno, alzando il sipario sulla stagione di prosa del Teatro Lauro Rossi. Nomi importanti (Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Vanessa Incontrada, Elisabetta Pozzi, solo per citare i più noti), ben 17 serate (che potrebbero presto diventare 18) e un’organizzazione cesellata già nei dettagli, grazie alla collaborazione ormai consolidata con Amat.





«Una stagione di alto livello, nata da un budget immutato rispetto agli anni passati che copre per intero le spese con fondi nostri – ha spiegato Katiuscia Cassetta, assessore alla cultura, presentando il programma ieri mattina nel foyer del teatro – un cartellone variegato, che mantiene l’attenzione ai giovani con gli appuntamenti domenicali del teatro per ragazzi, e che si apre a molte storie di donne, legandosi con un sottile filo rosso a quello che stiamo vivendo proprio in queste settimane con la stagione dello Sferisterio. Il Lauro Rossi è un riferimento per tutto il territorio per tradizione e qualità, ma stiamo cercando di ampliare tutta l’offerta culturale della città». La stagione presenta ufficialmente sette titoli, cui si sommano i tre di “Finalmente domenica!”. Idealmente sono due i filoni che si intrecciano nell’invernata maceratese: uno legato al teatro contemporaneo e l’altro al recupero di alcuni grandi classici del passato. Del primo fanno parte lo show di apertura, “Il marito invisibile”, atteso per il 24 e 25 ottobre e che vedrà sul palco la coppia Monti-Massironi; quindi il 3 e 4 febbraio ecco un “classico contemporaneo” come “Perfetti sconosciuti”, testo di Paolo Genovese che ha ormai valicato i confini e che in questo caso troverà la messa in scena firmata dalla Fondazione Teatro della Toscana; infine il 12 e 13 marzo brillerà la stella di Vanessa Incontrada in “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”.

La Locandiera

Il secondo filone si apre il 21 e 22 novembre con “La Locandiera” di Goldoni, prosegue il 9 e 10 dicembre con un originalissimo “Romeo e Giulietta”, va avanti il 13 e 14 gennaio con la “Cassandra” di Elisabetta Pozzi e si chiude il 24 e 25 gennaio con la versione in danza de “L’arte della fuga” di Bach firmata dallo Spellbound Contemporary Ballet. E poi le tre domenica dedicate ai più piccoli: il 29 ottobre “Pollicino show”, il 28 gennaio “Peter Pan” e poi gran finale, il 17 marzo, con “Il venditore di palloncini” della Compagnia della Rancia. «Abbiamo lavorato con grande attenzione e precisione a questa stagione – ha ribadito Gilberto Santini, direttore di Amat – ormai Macerata ha un respiro da “Atene delle Marche”: basti pensare a una giornata come oggi, con la mostra di Monachesi, gli Aperitivi culturali agli Antichi Forni e la grande danza allo Sferisterio. Proprio la danza è un esempio di dove dovremmo andare: la collaborazione rinata con Civitanova Danza è una felice intuizione del sindaco Sandro Parcaroli».

Il saluto di Parcaroli





Parcaroli non è voluto mancare per un saluto, ricordando anche la scelta di portare le repliche domenicali all’orario delle 17 di pomeriggio. «Un modo per cercare di tenere gli spettatori in città dopo lo spettacolo, così potranno fare l’aperitivo o una cena nei nostri locali – ha detto il primo cittadino – una stagione entusiasmante, con nomi importanti». Per abbonamenti e biglietti c’è ancora tempo: il 27 settembre via al rinnovo degli abbonati della scorsa stagione, il 7 ottobre apertura della vendita libera, dal 17 ottobre vendita dei biglietti dei singoli spettacoli. Prezzi invariati rispetto all’anno passato.