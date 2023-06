​Macerata, stretta dei carabinieri nel weekend: due arresti, sei denunce e una segnalazione

MACERATA- Prosegue la stretta sul territorio da parte dei Carabinieri di Macerata. Nell'ultimo weekend i militari, a livello di bilancio, hanno messo a segno due arresti, sei denunce e una segnalazione per violazione amministrativa nelle operazioni compiute sul territorio.

Il dettaglio

Per un 21enne di origine straniera residente sul territorio, già pregiudicato, condanna a 5 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di rapina e estorsione commessi nel luglio 2021 a Riccione.

Stessa sorte per un 30enne, anch'esso gravato da precedenti di polizia, che è stato arrestato a Corridonia in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Urbino. Le denunce, con il caso più grave riguardante un 37enne trovato alla guida della sua auto con tasso alcolemico al quadruplo del consentito, hanno riguardato tutte infrazioni al codice della strada. Infine, segnalazione alla Prefettura per un giovane originario dell'Est Europa trovato in possesso di 0,6 grammi di eroina.