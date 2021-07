MACERATA - I carabinieri vedono il passaggio della bustina in diretta, seguono lo spacciatore e lo arrestano con l'eroina. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macerata, hanno tratto in arresto un 21enne di origini Bosniache residente a Tolentino, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Scoperto un bazar di hashish e marijuana: la polizia arresta un uomo... PESARO Cocaina nascosta sotto terra e poi tagliata con la creatina:...

Le Marche esportano marijuana per via aerea: sequestrati 40 chili all'aeroporto in un anno. Individuati sette produttori

Ieri mattina, i militari hanno sorpreso un giovane nel quartiere Collevario di Macerata cedere una dose risultata di eroina del peso di mezzo grammo confezionata con cellophane. I militari quindi, hanno dato corso alle attività previste dalla procedura, eseguendo la perquisizione prima all’acquirente, rinvenendo la dose appena acquistata, ed allo spacciatore trovandolo in possesso di nove dosi pronte per essere spacciate, per un totale compressivo di 6 grammi di eroina, materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.Lo spacciatore veniva quindi dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre in Tolentino, in attesa del giudizio direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA