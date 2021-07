Scoperto un bazar di hashish e marijuana: la polizia arresta un uomo di 38 anni trovato con tre etti di droga

SENIGALLIA - Lotta allo spaccio senza soste e altri controlli. In uno di questi è stato tratto in arresto S.M., un uomo di Senigallia, classe 1983. Grazie ad alcuni servizi di osservazione e con l’ausilio di una unità cinofila antidroga, è stata eseguita una perquisizione domiciliare. L'uomo è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, vario materiale utile al confezionamento, confezioni di hashish e di marijuana per un totale complessivo di 110 grammi circa di marijuana e 190 grammi circa di hashish. E’ stato quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta presso il Tribunale di Ancona. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo la remissione in libertà con la misura dell’obbligo di firma.

