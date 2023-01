MACERATA - Dal 20 luglio al 19 agosto, per cinque weekend, allo Sferisterio di Macerata andranno in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Georges Bizet, Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti e La traviata di Giuseppe Verdi. Anche se i dettagli con le date specifiche saranno resi noti nelle prossime settimane, sembra ormai confermato il ritorno al vecchio format che prevedeva due o tre titoli diversi nello stesso weekend.



Una scelta in controtendenza con la novità invece messa in atto lo scorso anno dove le opere erano andate in scena per periodi, sfavorendo gli albergatori e le strutture ricettive della zona che avevano dovuto rinunciare alla permanenza degli spettatori per più giorni in una settimana. Era stata una posizione unanime - quella degli operatori commerciali - contraria al nuovo format. E forse anche per questo sembra che ci sia stato un passo indietro da parte degli organizzatori. Anche se l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, c’è ottimismo da parte dei titolari delle strutture ricettive.

APPROFONDIMENTI IL CAMPIONE Le grafiche di Dybala parlano marchigiano: la Fix Media Lab si occuperà dei "Match Day" della Joya IL FONDO Pnrr - Pieve Torina: in arrivo 244mila euro per realizzare la Casa Salute L'INDAGINE Lavoro in nero, scoperta una fabbrica abusiva a Mogliano: all'opera anche una minorenne. Nei guai due donne CHE FREDDO La morsa dell'inverno sulle Marche: neve nel Maceratese

«Lo scorso anno eravamo perplessi - ammette Giorgio Pietrella dell’hotel Arcadia - se davvero dovessimo tornare al vecchio format sono più d’accordo. In questo modo le persone si fermano a Macerata almeno due giorni». Nessun commento sui titoli, ma solo riguardo l’importanza che ci sia un ritorno economico per la città. «Mi sembrano tre buoni titoli, forse innoviamo poco, ma sicuramente facciamo cassa. Saranno altri a dire se ogni tanto ci può essere qualche innovazione a livello di cartellone, ma da albergatore mi va bene. È vero che ogni settore guarda alle proprie esigenze, ma io credo che il calendario dello scorso anno sia stato deleterio anche per il botteghino. I clienti mi dicevano che avrebbero voluto vedere più spettacoli, ma per chi viene da fuori regione o addirittura dall’estero era impossibile venire per tre date diverse a distanza di settimane. Diminuiva la possibilità della permanenza più lunga in città. Poi negli anni precedenti era andato sempre bene, non c’era motivo per cambiare. Quindi sono contento se si torna alla vecchia maniera».

La pensa così anche Arianna Scheggia dell’hotel Lauri e Palazzo Cortesi. «Anche lo scorso anno abbiamo lavorato bene con artisti e stampa, in finale è stata una buona stagione, forse c’è stata più preoccupazione prima, perché rispetto alle stagioni precedenti non stavamo riscontrando interesse e prenotazioni. Effettivamente, con il format dello scorso anno, sono mancati i gruppi che si fermavano nel weekend. Cosa che speriamo ritorni per la prossima stagione. È mancata la clientela di un certo livello che gradiva venire e stare un weekend intero a Macerata per vedere tutte le opere e visitare il territorio. Conosciamo chi lavora dietro le quinte dello Sferisterio e, per quanta preoccupazione ci possa essere, sappiamo che poi i risultati sono sempre buoni. È un po’ tutto il pacchetto che Macerata vende: da qui l’importanza di una sinergia tra amministrazione e commercianti, si deve lavorare all’unisono per offrire un’offerta turistica valida».



Non solo gli alberghi, ma anche la ristorazione aveva risentito della scelta delle date dello scorso anno. Aldo Zeppilli, del Centrale Eat e dell’hotel Le dimore è favorevole al ritorno del vecchio format. «Sia per l’hotel che per il ristorante è molto meglio - confida - perché i gruppi si fermano per più giorni mentre lo scorso anno era un mordi e fuggi. Con la tre giorni gli spettatori si soffermano, vivono la città per tutta la giornata. Per l’albergo è meglio, ma anche per il ristorante perché poi le persone ci sono anche a pranzo, nella cena successiva. È un meccanismo che funziona bene».

Secondo Zeppilli, il vecchio format farà da traino anche al cartellone. «Visto che ci saranno due titoli commerciali e uno ricercato, mescolarli nei fine settimana è meglio, così i titoli più noti porteranno gente anche allo spettacolo meno conosciuto. Se un fine settimana venisse invece concentrato solo sul più debole credo che ne risentirebbe. E poi se vogliamo allargare il giro del turista ogni weekend deve essere variegato».