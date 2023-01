​Le grafiche di Dybala parlano marchigiano: la Fix Media Lab si occuperà dei "Match Day" della Joya

MATELICA- Saranno due giovani marchigiani, di Matelica in particolare, a gestire le grafiche social pre-gara - i cosiddetti Match Day - di Paulo Dybala. L'entourage della Joya, stella della Roma ed ex Juventus, ha raggiunto l'accordo con la Fix Media Lab per la gioia di Luca Rotili e Lorenzo Bollettini collaboratori, tra le altre, anche dell'Us Ancona per l'area social e comunicazione.

LEGGI ANCHE: Spal-Ascoli 1-1, i bianconeri in dieci per un tempo strappano un punto d'oro. Reti di Diskmann e Adjapong

Il post

L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Facebook di Luca Rotili: "Da due settimane, fine al termine della stagione Fix Media Lab si occuperà delle grafiche Match Day per Paulo Dybala. Un risultato inimmaginabile. Un punto di arrivo, o un punto di partenza.. non lo so.. ancora adesso faccio fatica a rendermene conto.

Quello che è certo è che sarò sempre grato a chi ci ha permesso e ci permette tutt’ora di aver fatto diventare una passione, un lavoro. Una soddisfazione per Fix Media Lab, l’ufficio “bunker” nella piccola Matelica. Una soddisfazione (meritata) per il mio amico, fratello e collega Lorenzo Bollettini, che da 2 anni lavora con me ma che da questo 2023 è ancora di più parte integrante del progetto. Sono contento in primis per lui, poi contento per noi".