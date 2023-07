Simone Bisbocci ucciso da un malore a 47 anni, Università di Camerino in lutto: «Aveva un sorriso per tutti»

MACERATA - Lutto tra San Benedetto e Camerino: è morto a 47 anni, fulminato da un malore Simone Bisbocci, segretario universitario della sede di Riviera.

Il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore Generale e l'intera comunità universitaria partecipano al dolore per l'improvvisa scomparsa di Simone Bisbocci, dipendente Unicam in servizio presso le Segreterie Studenti nella sede di San Benedetto del Tronto, esprimendo alla famiglia le più sentite condoglianze. Simone ha sempre svolto il suo lavoro con competenza e professionalità, pronto a soddisfare le richieste delle studentesse e degli studenti, sempre con il sorriso sulle labbra. L'Università di Camerino si stringe con affetto intorno alla famiglia in questo terribile momento.