Rimandata a casa dopo la visita partorisce. La bimba è gravissima

SERVIZIO SUL CORRIERE ADRIATICO IN EDICOLA E SULL'EDIZIONE DIGIT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incinta al nono mese per due volte viene rimandata a casa, lei partorisce ma la bimba è gravissima. La Procura sequestra la cartella clinica. Sono ore di angoscia, queste, per una coppia maceratese che non sa se e come la loro piccola sopravviverà. Un dramma che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della Procura di Macerata per accertare cosa è accaduto nelle scorse ore e se ci sono delle responsabilità.