Macerata, rissa e danneggiamenti: dopo il kebab, il Questore chiude anche un bar per una settimana

MACERATA - Dopo il kebab, chiuso nei giorni scorsi, giù la serranda anche al bar "La Pistacoppa" in piazza Nazario Sauro a Macerata. È l'ultimo riusltato dei servizi di controllo del territorio della Questura di Macerata nel territorio del comune di Macerata, con particolare riguardo alla zona dello Sferisterio, viale Trieste e corso Cairoli.

Monsano, dramma sulla via per la spiaggia. Famiglia si schianta in auto: 4 feriti, gravissima bimba di 10 anni sbalzata dal mezzo

Particolare attenzione è stata dedicata agli esercizi pubblici aperti nelle predette zone dove, nel corso dei numerosi controlli effettuati anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e del Nucleo cinofili di Ancona, è stata riscontrata la presenza di numerosi avventori gravati da precedenti di Polizia, alcuni dei quali, nell’ultimo periodo, si sono resi protagonisti di liti in strada ed episodi di violenza.

Il tempestivo intervento della Polizia ha consentito tuttavia di identificare e denunciare tutti i responsabili con l’emissione, nei confronti di alcuni di loro, di foglio di via obbligatorio con divieto di fare rientro a Macerata per il periodo di tre anni.

Oltre all’esercizio Kebab chiuso per sette giorni nel pomeriggio di sabato scorso con provvedimento del Questore, anche un altro esercizio sito in Piazza Nazario Sauro il bar “La Pistacoppa”, è stato oggetto di ripetuti controlli da parte della Polizia che hanno permesso di rilevare la presenza di svariati avventori con precedenti di Polizia. Inoltre, il predetto locale è stato teatro nelle ultime settimane di episodi di violenza e danneggiamenti. L’8 giugno scorso i poliziotti della “Volante” sono intervenuti poichè poco prima due soggetti avevano procurato danneggiamenti agli arredi allontanandosi subito dopo. Gli stessi venivano rintracciati e denunciati. Il 7 luglio scorso i poliziotti sono intervenuti nuovamente in ausilio a personale dell’Arma dei Carabinieri a seguito di una lite scoppiata tra due persone, tra cui un dipendente del bar, rimasti entrambi feriti. il Questore ha emesso il provvedimento di chiusura del bar “La Pistacoppa” per 7 giorni.