Controlli sempre più serrati dei carabinieri: due persone arrestate, tre denunciate ​

MACERATA - Nel corso della settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Macerata hanno tratto in arresto due persone e ne hanno denunciate altre tre in stato di libertà.

I militari della Stazione di Corridonia, giovedì scorso, hanno tratto in arresto un 41enne pregiudicato di origini napoletane, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari che dispone la carcerazione, emesso a suo carico dalla Corte d’Appello – 4^ Sezione Penale di Napoli poiché imputato per il reato di estorsione commesso nel 2022 a Napoli e per il quale era sottoposto agli arresti domiciliari presso una Comunità di Corridonia. L’uomo si trova attualmente ristretto nella casa circondariale di Ancona.

Lo stesso Comando, il 7 luglio, ha tratto in arresto una donna 27 enne pregiudicata originaria di Lecce, in esecuzione di un provvedimento di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emesso a suo carico dal Tribunale di Lecce poiché imputata del reato di rapina aggravata commessa nel maggio del 2022 in Provincia di Lecce e per il quale era sottoposta agli arresti domiciliari presso una Comunità di Corridonia.

La donna si trova attualmente ristretta nel carcere di Pesaro.

Tre invece le denunce in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcool, che hanno riguardato una donna 41enne di Fermo, un uomo 37enne di Cingoli ed un uomo 39enne di Macerata. La donna e l’uomo di Macerata, in differenti circostanze, sono stati fermati alla guida dei loro veicoli dalle pattuglie del N.O.R. - Sezione Radiomobile e sottoposti alla prova dell’etilometro, che ha consentito di accertare tassi alcolemici pari rispettivamente a 1.17 g/l e 1,05 g/l. L’uomo di Cingoli invece è stato fermato dai militari della Stazione di Cingoli e sottoposto alla prova dell’etilometro che ha consentito di accertare un tasso alcolico pari a 1.21 g/l. Per tutti è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.