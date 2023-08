MACERATA - Accusa un malore mentre è al volante della sua macchina, cerca di raggiungere l’ospedale ma muore lungo la strada. Tragedia, domenica sera, nelle vicinanza del nosocomio di Civitanova Alta. Se ne è andato così Maurizio Gattari, 63 anni. Avrebbe compiuto 64 anni ad agosto. È morto lungo la strada San Gaetano, proprio nei pressi dell’ospedale di Civitanova Alta dove, da solo, era diretto con la sua auto.

Evidentemente, mentre si trovava in giro, ha capito che qualcosa non andava. Da qui la decisione di recarsi autonomamente all’ospedale, al volante della sua auto. Ma all’ospedale, purtroppo, Maurizio Gattari non è mai arrivato. Un malore, infatti, non gli ha lasciato scampo. Inutili si sono rivelati i soccorsi. Quando, intorno alle 19.40 dell’altro ieri, il personale medico e sanitario è arrivato sul posto per Maurizio Gattari non c’era già più nulla da fare. È stato trovato, oramai senza vita, nella sua macchina.

Gattari era conosciuto a Morrovalle, dove viveva. A Trodica aveva gestito insieme alla sorella un distributore di carburanti. Era il cugino di Mirella Gattari, imprenditrice agricola di Morrovalle ed esponente del Partito democratico, presidente dell’associazione Donne in Campo Cia delle Marche, associazione italiana di imprenditrici dell’agricoltura che crea reti di donne sul territorio rurale e tesse relazioni tra le aziende. Mirella Gattari era legatissima a Maurizio. «Maurizio è stato il fratello di tutto, siamo cresciuti insieme - queste le parole con cui Mirella Gattari ha ricordato l’amato cugino, scomparso improvvisamente -. Era una persona buona, che ha dedicato la sua vita a fare del bene agli altri, con grande umiltà e umanità, e sempre in punta di piedi. E in punta di piedi se ne è andato. Era facile volergli bene, era amato da tutti».



I funerali di Maurizio Gattari saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 16, nella chiesa di San Bartolomeo, a Morrovalle. La salma del sessantatrenne si trova presso la casa funeraria Soft di Montecosaro. Cordoglio anche nel mondo dello sport. «Maurizio oltre ad essere stato uno dei primi appassionati e praticanti della Mtb, è stato un dirigente per oltre 25 anni della Polisportiva Morrovallese - scrive la società sportiva -. Uomo mite e grande lavoratore, sempre presente ogni volta che c’era da rimboccarsi le maniche alle nostre iniziative o stare in allegria tutti insieme ai pranzi e alle cene, Maurizio ha fatto la storia della Polisportiva dagli inizi degli anni ‘90 in poi. Perdiamo un grande amico, una brava persona, uno di noi. Ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze».