MACERATA - Non c’è davvero pace per i commercianti del centro storico di Macerata. Ancora un furto, l’ennesimo di una lunga seria, messo a segno nel cuore della città. L’ultimo raid è stato effettuato nella notte tra lunedì e martedì e nel mirino è finito il negozio Intimo Piangiarelli, in via Don Minzoni, all’ingresso di piazza della Libertà.

La coppia ritenuta responsabile della scorribanda ladresca dei giorni precedenti (tra colpi tentati e portati a termine) è stata individuata dalla polizia e denunciata a piede libero. Ora bisognerà capire se in questo caso la firma sia la stessa o diversa.

La ricostruzione

«Mi sono accorta della visita dei malviventi questa mattina (ieri, ndr) alle 9.30, quando sono venuta ad aprire il negozio - racconta Anna Compagnucci, titolare di Intimo Piangiarelli -. La porta d’ingresso era stata forzata e l’ho trovata aperta. I ladri sono riusciti ad aprire il registratore di cassa, dove hanno preso 50 euro in monete. Inoltre hanno portato via due maglie e due paia di calzini da donna».

Malviventi golosi visto che sono state arraffate pure le caramelle che si trovavano sul bancone. «Non so se i responsabili siano gli stessi dei furti ai danni dei miei colleghi - prosegue la commerciante Compagnucci -. Nella zona del negozio ci sono due telecamere, tra cui quella della questura, e le forze dell’ordine stanno visionando i filmati». Resta dunque da seguire l’evolversi dell’attività investigativa. Di certo c’è che quanto accaduto in via Don Minzoni riaccende l’allarme sul fronte della sicurezza in centro.