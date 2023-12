Macerata, furti in serie nei locali del centro storico: denunciati un uomo e una donna senza fissa dimora

MACERATA I furti in serie che si sono verificati nei giorni scorsi, in tutto il centro storico di Macerata, hanno messo in allerta gli agenti di polizia. Dopo una serie accurata di indagini, arricchita dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le forze dell’ordine hanno individuato i responsabili denunciandoli per furto e tentato furto.

I profili

Si tratta di un uomo e una donna, con specifici precedenti per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora. Nelle notti dell'8 e dell'11 dicembre scorsi avrebbero rubato denaro da un locale e tentato di farlo da almeno altri tre non riuscendo nello scopo.