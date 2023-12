MACERATA Serie di furti in centro, denunciata la coppia - un uomo e una donna - che nei giorni scorsi ha tenuto sotto scacco i negozi del cuore della città. È stata individuata e rintracciata dalla polizia. In seguito alle numerose segnalazioni di furti e alle denunce di alcuni dei titolari dei locali nella zona del centro storico cittadino dei giorni scorsi, gli agenti della Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Macerata - guidata dal commissario capo Anna Moffa - hanno sin da subito avviato le indagini per risalire agli autori.

Le spycam

La visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza e gli elementi raccolti durante le indagini, hanno permesso di ricostruire il percorso effettuato e individuare i responsabili. Si tratta di un uomo e una donna, 40enni, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, senza fissa dimora. Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due soggetti, nelle nottate dell’8 e dell’11 dicembre scorsi, si sono introdotti all’interno di un locale portando via del denaro e hanno tentato il colpo in altre tre attività, dove non è andato a buon fine. Una volta identificati, gli autori sono stati condotti in questura e denunciati in stato di libertà per furto e tentato furto aggravati in concorso. Ieri, nell'ambito del proseguo dell'attività di indagine, gli agenti della Squadra Mobile sezione reati contro il patrimonio, nei giardini pubblici del rione Marche di Macerata, hanno rinvenuto uno scooter utilizzato dai due malviventi per trasportare la merce trafugata dai negozi.

Lo scooter era del titolare di un locale

Lo scooter, di proprietà del titolare di un locale pubblico del centro storico, era stato rubato nella notte dell'8 dicembre scorso insieme ad altra merce ed era stato individuato dai poliziotti poiché utilizzato dalla coppia per compiere i furti e trasportare la merce trafugata da un punto all'altro della città. L’allarme dopo le prime segnalazioni era arrivato dai commercianti, preoccupati per quanto era accaduto in diversi locali del centro. Hanno fatto squadra sin da subito per fornire alle forze dell’ordine le informazioni a loro disposizione utili alle indagini. Il plauso alle forze dell’ordine e la soddisfazione arrivano non solo dai negozianti, ma anche dall’assessore alla sicurezza Paolo Renna: «Sono davvero molto soddisfatto - dice - a nome mio personale e di tutta l’amministrazione per l’ottimo lavoro svolto dalle forze di polizia. Ora attendiamo che la magistratura dia un segnale forte rispetto a queste persone che hanno messo in apprensione tutti i commercianti del centro. So che le telecamere sono state fondamentali. La strada delle telecamere è quella giusta. Sono poi molto soddisfatto delle nostre forze dell’ordine sono veramente efficienti, tutte. Ringrazio infinitamente la polizia e ricordo a tutti, cittadini e commercianti, che non bisogna mai abbassare la guardia».