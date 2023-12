MACERATA - Un uomo e una donna. Sono loro gli autori della raffica di furti che nei giorni scorsi ha visto come bersaglio le attività commerciali del centro storico di Macerata. Molto presto la polizia presenterà il conto ai due ladri. L’attività investigativa prosegue in maniera incessante e la svolta alle indagini è arrivata grazie ai filmati delle telecamere.

Gli accertamenti sono condotti dagli agenti della Squadra mobile della questura di Macerata, guidati dal commissario capo Nadia Moffa. Nei video i due malviventi si vedono anche a volto scoperto e la polizia ha capito di chi si tratta. Una risposta tempestiva, quella delle forze dell’ordine, ai commercianti del centro che hanno chiesto maggiore sicurezza. Prima di chiudere il caso, gli agenti vogliono ricostruire con precisione tutti gli episodi.

Effettuati i rilievi scientifici e raccolte numerose testimonianze. Ma per la maggior parte dei casi si è trattato di tentati furti. E c’è anche chi non ha sporto denuncia. Uno dei locali che ha subito i danni più ingenti è il ristorante Sugo, in via Antonio Gramsci. La coppia è fuggita con il contenuto della cassa, 300 euro in totale. «Hanno tagliato la tenda trasparente del dehors – ha raccontato il titolare Piero Pallotta - e rimosso una vetrata, riuscendo a spingerla senza infrangerla». Danni per oltre 4mila euro. I ladri hanno colpito in bar, ristoranti, pizzerie, negozi e in una gelateria. Un’escalation che ha acceso l’allarme sul fronte della sicurezza. Ma il puzzle delle forze dell’ordine, come detto, è ormai quasi completato.