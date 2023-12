MACERATA - Furti messi a segno e altri andati in fumo sono stati registrati negli ultimi giorni tra i negozianti del centro storico di Macerata. L’associazione locale del settore, guidata dal presidente Giuseppe Romano, si è confrontata con l’assessore alla sicurezza Paolo Renna e il comandante della polizia locale Danilo Doria.

APPROFONDIMENTI LA TRUFFA Montecassiano, derubata in casa da un finto direttore delle poste, colpo da 10mila euro



«Abbiamo fatto una chiacchierata con loro - dice Romano - ed esposto i problemi che in questo periodo stiamo registrando. Ci sono stati diversi furti e tentativi di furto, a segnalarli le attività Da Silvano, Da Rosa, McFast, il bar Romcaffè. Ogni tanto ne veniamo a conoscenza di altri, in alcuni casi non sono riusciti a entrare. Abbiamo deciso di fare squadra partendo dall’appello a tutti colleghi: ogni minima segnalazione deve essere inviata subito alle forze dell’ordine. Siamo oltre cento commercianti e, oltre ai nostri occhi, servono anche quelli di altre telecamere».

Un tema, questo, su cui era già intervenuto l’assessore Renna annunciando - dopo l’installazione in corso delle ultime acquistate, un nuovo investimento da parte del Comune. «Si è messa già in moto la macchina investigativa - dice Renna -. Dopo il confronto con i commercianti, ho avuto modo di parlare con Doria e con il comandante di stazione dei carabinieri Andrea Petroselli. Le forze dell’ordine stanno facendo indagini e sicuramente acquisiranno le immagini delle spycam che potranno essere utili a risalire ai responsabili». Entra poi nel dettaglio del furto da McFast: «I malviventi sono entrati nel magazzino del locale e hanno preso degli alimenti nella notte tra il 7 e l’8 dicembre Un tentativo si è verificato al bar Romcaffè dove però è scattato l’allarme e i malviventi sono fuggiti».



Allora l’assessore si rivolge alla cittadinanza: «Chi ha subito un furto o un tentativo di furto deve fare subito la denuncia, così le forze dell’ordine possono intervenire. Ne è stata già fatta una, ma si facciano avanti tutti gli altri. Poi se ci sono cittadini che hanno visto qualcosa di strano basta fare una segnalazione ai carabinieri o alla polizia locale, perché i tempi sono fondamentali per beccare i responsabili. Ho molta fiducia nelle forze dell’ordine e sono convinto che presto i responsabili avranno un nome».